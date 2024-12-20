Снова похолодание: какая погода будет в Хабаровском крае 20 декабря

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём −18…-16 градусов, к ночи похолодает до −30…-28 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём −21…-19 градусов, к ночи похолодает до −35…-33 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 2−7 м/с.
В Вяземском днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Бикине днём −14…-12 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
В Советской Гавани днём −11…-9 градусов, к ночи похолодает до −20…-18 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −28…-26 градусов. Местами небольшой снег. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Охотске днём −17…-15 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.