Во Владивостоке в тестовом режиме запустят три новых светофора

В тестовом режиме их будут запускать в течение ближайших ночей, после настройки и синхронизации с другими светофорами регулировщики заработают в постоянном режиме.
В числе адресов, где заработают новые светофоры, станут перекрестки Светланская — Пограничная, Семеновская — Пограничная и Светланская — Уборевича, отмечает пресс-служба мэрии.
«Во время тестового запуска светофоры могут работать в моргающем режиме. Автомобилистам необходимо быть внимательными на подъезде к этим участкам», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.
Всего в этом году на улицах Владивостока установили 12 новых светофорных объектов. Они появились вблизи образовательных учреждений, школ и детских садов, а также там, где были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия.