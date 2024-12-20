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Во Владивостоке в тестовом режиме запустят три новых светофора

Специалисты завершают работы по подключению сразу трех новых светофоров в центре Владивостока.

Источник: Freepik

В тестовом режиме их будут запускать в течение ближайших ночей, после настройки и синхронизации с другими светофорами регулировщики заработают в постоянном режиме.

В числе адресов, где заработают новые светофоры, станут перекрестки Светланская — Пограничная, Семеновская — Пограничная и Светланская — Уборевича, отмечает пресс-служба мэрии.

«Во время тестового запуска светофоры могут работать в моргающем режиме. Автомобилистам необходимо быть внимательными на подъезде к этим участкам», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.

Всего в этом году на улицах Владивостока установили 12 новых светофорных объектов. Они появились вблизи образовательных учреждений, школ и детских садов, а также там, где были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия.