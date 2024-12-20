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Новый вертолет Ми-8 с дополнительными топливными баками прибудет в Эвенкийский район

Это уже седьмой вертолет из десяти, который поступил на счет компании.

Источник: Соцсети

Региональная авиакомпания получила новый вертолет Ми-8 МТБ-1 в рамках программы реновации вертолетного парка. Аппарат стал седьмым из 10 машин, предусмотренных программой. Новый вертолет будет оснащен дополнительными топливными баками, что особенно важно для северных территорий.

Сейчас Ми-8 готовится к вылету с Казанского вертолетного завода в Тюмень для нанесения логотипа. В начале следующего года он прибудет в поселок Тура Эвенкийского района.

Модель Ми-8МТВ-1 создана на базе Ми-8Т, но является более мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками. Воздушное судно способно перевозить до 22 пассажиров или 4000 кг груза в кабине либо на внешней подвеске.