Новый вертолет Ми-8 с дополнительными топливными баками прибудет в Эвенкийский район

Региональная авиакомпания получила новый вертолет Ми-8 МТБ-1 в рамках программы реновации вертолетного парка. Аппарат стал седьмым из 10 машин, предусмотренных программой. Новый вертолет будет оснащен дополнительными топливными баками, что особенно важно для северных территорий.
Сейчас Ми-8 готовится к вылету с Казанского вертолетного завода в Тюмень для нанесения логотипа. В начале следующего года он прибудет в поселок Тура Эвенкийского района.
Модель Ми-8МТВ-1 создана на базе Ми-8Т, но является более мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками. Воздушное судно способно перевозить до 22 пассажиров или 4000 кг груза в кабине либо на внешней подвеске.