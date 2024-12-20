Новый год в Новосибирске: опубликована программа праздничных мероприятий

В преддверии новогодних праздников мэрия Новосибирска анонсировала обширную программу мероприятий, которые будут проходить в различных районах города. Горожан ждут ёлки, концерты, мастер-классы и тематические программы.
В Дзержинском районе запланировано открытие районной ёлки в парке «Берёзовая роща» 21 декабря в 16:00. 23 декабря в МЦ «Звёздный» состоится новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник в честь дня рождения снежной бабы пройдет 4 января в том же парке.
Калининский район предложит жителям квиз «Резиденция Деда Мороза» с мастер-классами 20 декабря, а 27 декабря здесь пройдет музыкальная программа «Новогоднее настроение». Спортивно-игровая программа «Рады Зимушке-зиме» запланирована на 5 января.
В Кировском районе 20 декабря в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова пройдет игровая программа «Новогоднее конфетти». Открытие районной ёлки «Время новогодних чудес» состоится 22 декабря в парке «Затулинский», а 4 января здесь пройдет новогоднее шествие снежных баб.
Ленинский район также не останется в стороне: 20 декабря в парке им. С. М. Кирова состоится открытие новогодней ёлки. В КДЦ им. К. С. Станиславского пройдет спектакль «Письмо Деду Морозу» 22 декабря, а 26 декабря запланирована развлекательная программа в МЦ «Зодиак».
Октябрьский район откроет резиденцию снежной бабы 21 декабря, где будут представлены традиции Нового года в Азии. Праздничный концерт для ветеранов пройдет 24 декабря, а 25 декабря состоится концерт «На небо за звездой».
Первомайский район предложит резиденцию снежной бабы в библиотеках до 27 декабря, а открытие ёлки в ПКиО «Первомайский» намечено на 21 декабря. Праздник в честь дня рождения снежной бабы пройдет 4 января.
Советский район анонсировал спектакль «Змейка-чародейка и Новый год» 29 декабря и кинопоказ балета «Щелкунчик» 31 декабря. Новогоднее шоу «Страна Мульти-Пульти» запланировано на 5 января.
В Центральном округе жители смогут посетить сказку «Приключения Маленького принца в Сибири» 28 декабря, с повторным показом 4 января.