Новый год в Новосибирске: опубликована программа праздничных мероприятий

Ленинский район также не останется в стороне: 20 декабря в парке им. С. М. Кирова состоится открытие новогодней ёлки. В КДЦ им. К. С. Станиславского пройдет спектакль «Письмо Деду Морозу» 22 декабря, а 26 декабря запланирована развлекательная программа в МЦ «Зодиак».