Учителя из района имени Лазо переезжают в новые дома

Дома предоставляют семьям по договору найма, выкупить их можно за 10% стоимости через 5 лет работы в сельской местности и за 1% через 10 лет. Второе необходимое условие — компании, в которых они работают, должны внести в строительство дома не менее 20% его стоимости. Так, на строительство 2 домов в Переяславке было потрачено около 10 млн рублей, из них 8 млн — федеральные и краевые средства, 2 млн выделил местный бюджет.