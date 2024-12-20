Учителя из района имени Лазо переезжают в новые дома

Семьи двух педагогов из посёлка Переяславка получили ключи от новых индивидуальных домов. Жильё им предоставили по договору найма, по условиям которого учителя могут выкупить дома за 10% их стоимости, если отработают в посёлке пять лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новые дома построены по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году Хабаровский край участвует в ней впервые, уже построено жилье для шести семей, проживающих в сельской местности. Стать участниками программы могут живущие и работающие в сельской местности и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий учителя, врачи, работники сферы АПК, представители других отраслей.
В Чегдомыне по программе уже построены четыре благоустроенных дома общей площадью 342 кв. метра. Стоимость строительства составила 34,1 млн рублей, из федерального бюджета было выделено 7,5 млн рублей.
— В следующем году в Ванинском районе по программе построят 3 дома, а в Чегдомыне начнут строить жилищный комплекс из 15 индивидуальных домов. Для реализации проекта уже выделено более 70 миллионов рублей федеральных средств, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Андрей Романченко.
Дома предоставляют семьям по договору найма, выкупить их можно за 10% стоимости через 5 лет работы в сельской местности и за 1% через 10 лет. Второе необходимое условие — компании, в которых они работают, должны внести в строительство дома не менее 20% его стоимости. Так, на строительство 2 домов в Переяславке было потрачено около 10 млн рублей, из них 8 млн — федеральные и краевые средства, 2 млн выделил местный бюджет.