Запрет на выход на лед водоемов Владивостока продлен до 30 декабря

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций продлила срок действия запрета на выход на лед внутренних водоемов Владивостока до 30 декабря. Ограничение касается рек, озер и водоемов Углового залива, бухт Песчаной, Мелководной, Новик (включая бухту Полонку) и Воевода, а также территорий вблизи ж/д станций Санаторная и Океанская, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Кроме того, запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива будет действовать до 12 января. Также вводится запрет на выход на лед во время его распадения, начиная с 28 февраля 2025 года.
Напомним, с 5 декабря в городе действует запрет на выход на лед всех водоемов и морских акваторий. Гражданам, включая любителей подледного лова, настоятельно рекомендуется соблюдать эти ограничения. За выход на лед может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Выезд на лед на всех видах транспорта запрещен постоянно.