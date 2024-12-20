Запрет на выход на лед водоемов Владивостока продлен до 30 декабря

Напомним, с 5 декабря в городе действует запрет на выход на лед всех водоемов и морских акваторий. Гражданам, включая любителей подледного лова, настоятельно рекомендуется соблюдать эти ограничения. За выход на лед может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Выезд на лед на всех видах транспорта запрещен постоянно.