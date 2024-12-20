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Каникулы у школьников Хабаровского края начнутся 28 декабря

Детей ждёт большая программа новогодних праздников.

Источник: Мэрия Хабаровска

Каникулы у школьников Хабаровского края начнутся 28 декабря и продлятся до 8 января, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На сайте мэрии Хабаровска появилась ошибочная информация, что отдыхать дети начнут только с 31 декабря, что вызвало у школьников и у родителей большое недоумение.

Как уточнили в управлении образования города, 27 декабря станет последним днем занятий в этой учебной четверти, а дальше — каникулы, когда можно отдыхать, устраивать утренники, наряжать елки, водить хороводы и ходить в театр.

В крае откроются 160 лагерей, в которых отдохнут около 14 тысяч детей. Специальные программы подготовили наши загородные центры отдыха. В учреждениях дополнительного образования пройдут концерты, соревнования и экскурсии.

Дети поучаствуют в благотворительных акциях, в ходе которых поздравят с праздником ветеранов, подготовят открытки и подарки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, устроят кормушки для птиц.

Школьники Хабаровского края в составе экскурсионных групп отправятся во Владивосток, Благовещенск, Уссурийск, Москву, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень.