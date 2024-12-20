Отключать воду должникам по комуслугам начали в Алматы

Как сообщает телеканал, сотрудники «Алматы Су» проводят рейды и отключают от водоснабжения и водоотведения злостных неплательщиков. В их число входят как владельцы частных квартир и домов, так и юридические лица.
К примеру, долг одного банкетного зала Алматы составил более 1 миллиона тенге. И это, несмотря на то, что доля холодной воды и канализации в общих коммунальных платежах не превышает 7%.
«Причина, по которой мы отключаем, заключается в том, что мы уже несколько раз предупреждали. За воду задолженность — 1 456 000 тенге, за канализацию — 501 000 тенге. До этого момента вынесено 3 предупреждения по оплате. Лишь один раз летом он заплатил 250 тысяч тенге. Остальное он не заплатил. Уже год как они в долгах», — рассказал инженер ГКП «Алматы Су» Нурсултан Сатыбалдиев.
С начала года коммунальное предприятие подало около 10 тысяч исков в суд. Если у потребителей финансовые трудности им идут навстречу — должникам предоставляется возможность рассрочки на несколько месяцев.
Однако не все пользуются этой возможностью и продолжают игнорировать коммунальщиков. Отключение в таком случае неизбежно. Из 700 тысяч тенге 400 задолжали юридические лица.
«Работа по снижению дебиторской задолженности с нашими потребителями идет постоянно. На этой неделе у нас порядка 3 бань, несколько автомоек и около 5 объектов общепита. Есть еще такие объекты, которые за эту неделю написали гарантийные письма и обязуются оплатить до нового года», — сообщил директор департамента по сбыту ГКП «Алматы Су» Серик Шагиров.