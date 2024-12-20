Отключать воду должникам по комуслугам начали в Алматы

«Причина, по которой мы отключаем, заключается в том, что мы уже несколько раз предупреждали. За воду задолженность — 1 456 000 тенге, за канализацию — 501 000 тенге. До этого момента вынесено 3 предупреждения по оплате. Лишь один раз летом он заплатил 250 тысяч тенге. Остальное он не заплатил. Уже год как они в долгах», — рассказал инженер ГКП «Алматы Су» Нурсултан Сатыбалдиев.