В Красноярском крае увеличат выплаты на школьников из многодетных семей

На завершающем заседании текущего года депутаты краевого парламента приняли несколько семейных законопроектов. Так, увеличивается размер выплаты на каждого школьника из многодетной семьи. Он составит 10 тысяч рублей — это базовая сумма, с учетом коэффициента для Красноярска и южных районов — 13 тысяч. А вот для северян, например, жителей Норильска — 18 тысяч рублей. То есть почти в пять раз.