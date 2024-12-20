В Красноярском крае увеличат выплаты на школьников из многодетных семей

На завершающем заседании текущего года депутаты краевого парламента приняли несколько семейных законопроектов. Так, увеличивается размер выплаты на каждого школьника из многодетной семьи. Он составит 10 тысяч рублей — это базовая сумма, с учетом коэффициента для Красноярска и южных районов — 13 тысяч. А вот для северян, например, жителей Норильска — 18 тысяч рублей. То есть почти в пять раз.
При этом не будет учитываться, насколько нуждается семья — положено, значит, получит. Начнут выплачивать эту поддержку уже с 2025 года.
Также в следующем году вырастет сумма краевого материнского капитала (на третьего и последующего ребенка). Нынешний размер — 176 тысяч рублей, будет 185 тысяч. Причем срок реализации этой краевой программы поддержки многодетных семей продляется до 2030 года.
Выплату в размере 100 тысяч рублей получат и молодые мамы, которые решатся родить первенца в возрасте до 23 лет.