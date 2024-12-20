На елочных базарах выявляют нарушителей

Специалисты Лесной охраны и полиции проверяют у продавцов документы на законность заготовки хвойных деревьев. По результатам первых проверок нарушений не зафиксировано. Всего в крае инспекторы планируют проверить 62 елочных базара.
«Заготавливать молодые хвойные деревья к новогодним праздникам по закону имеют право только победители электронных аукционов. Отмечу, в последние годы жители стали более ответственно относится к выбору главного символа Нового года и сохранению лесных массивов. В прошлом году было выявлено всего 4 случая незаконной вырубки деревьев перед праздниками», — пояснил министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов.
Также лесные инспекторы продолжают охранять хвойные молодняки в лесах края. С конца ноября сотрудники Лесной охраны провели 755 рейдов в территориях, где растут молодые ели и сосны. Случаев незаконной заготовки хвойного молодняка не выявлено.
О фактах незаконной вырубки деревьев жители края могут сообщать по телефону: 8−800−100−94−00.