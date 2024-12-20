На елочных базарах выявляют нарушителей

«Заготавливать молодые хвойные деревья к новогодним праздникам по закону имеют право только победители электронных аукционов. Отмечу, в последние годы жители стали более ответственно относится к выбору главного символа Нового года и сохранению лесных массивов. В прошлом году было выявлено всего 4 случая незаконной вырубки деревьев перед праздниками», — пояснил министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов.