Почти 2,5 тысячи незаконных свалок убрали в Иркутске с начала 2024

Чаще всего мусор скапливается весной и осенью в районе гаражных кооперативов, в садоводческих и дачных некоммерческих товариществ. Также на береговых зонах, пустырях, в лесах. Поэтому дважды в год там проводят общегородские субботники. В этом году вывезли 1,6 тысячи тонн отходов.