Почти 2,5 тысячи незаконных свалок убрали в Иркутске с начала 2024

В Иркутске с начала года убрали 2348 стихийных свалок. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты вывезли почти 1460 тонн мусора.
Чаще всего мусор скапливается весной и осенью в районе гаражных кооперативов, в садоводческих и дачных некоммерческих товариществ. Также на береговых зонах, пустырях, в лесах. Поэтому дважды в год там проводят общегородские субботники. В этом году вывезли 1,6 тысячи тонн отходов.
— Свалки постоянно образуются на территориях, прилегающих к транзитным контейнерным площадкам, в том числе обустроенным в секторе индивидуальной жилой застройки. Там складируют ботву, листву, порубочные остатки деревьев, отработанные покрышки, строительный мусор. Например, на площадках по улицам Олонская, 11, Рабоче-Крестьянская, 6, вдоль Новаторов, 4-я Линия, — прокомментировали в Ленинском округе Иркутска.
Однако некоторые ответственно подошли к содержанию дворов. Так, например, на Лесогорской, Цветочной и Ягодной жители создали инициативную группу и выходят на субботники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что плата за посещение Прибайкальского нацпарка вырастет до 250 рублей с 1 января.