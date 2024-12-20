В Хабаровске открыли памятник Дзержинскому

— Созданная Феликсом Дзержинским спецслужба в молодой Советской России эффективно противостояла иностранному вмешательству. Наша страна стала первым в мире социальным государством, и их это не устраивало. Этот бюст будет напоминать об историческом следе, который оставил Феликс Дзержинский, — сказал на церемонии открытия ветеран УФСБ России по Хабаровскому краю Александр Лавренцов.