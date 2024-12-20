В Хабаровске открыли памятник Дзержинскому

На Уссурийском бульваре между улицами Дзержинского и Волочаевская в Хабаровске открыли бюст Ф. Э. Дзержинскому. Событие приурочено ко дню создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР — прародителя Федеральной службы безопасности — 7 (20) декабря 1917 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее место, где открыли памятник, было заброшено, поэтому городские службы фактически провели реконструкцию этой части Уссурийского бульвара: демонтировали старые бордюры, срезали сухостой, уложили плитку и установили постамент под бюст. Подготовительные работы завершили в середине ноября.
Под бюстом установлена табличка с цитатой Дзержинского, которая гласит: «В каких бы трудных условиях вам ни пришлось жить, не падайте духом, ибо вера в свою силу и желание жить для других — это огромная сила».
— Созданная Феликсом Дзержинским спецслужба в молодой Советской России эффективно противостояла иностранному вмешательству. Наша страна стала первым в мире социальным государством, и их это не устраивало. Этот бюст будет напоминать об историческом следе, который оставил Феликс Дзержинский, — сказал на церемонии открытия ветеран УФСБ России по Хабаровскому краю Александр Лавренцов.
Сквер и бюст Ф. Э. Дзержинскому созданы без использования бюджетных средств — проект реализован полностью за счет спонсоров и меценатов.