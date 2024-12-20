В Челябинской области после ухода снежного циклона резко, но ненадолго, похолодает

«Циклон над Челябинской областью, перевалив через горы и быстро заполняясь, уйдет на север Западной Сибири. Над Уралом оформится рельефный барический гребень, в результате чего стихнет ветер, появятся прояснения в облачности — ночь 20 декабря ожидается морозной (минус 12−17), особенно — на севере Свердловской области (до 23−28). Холодной будет и следующая ночь 21 декабря. Днем в субботу значительно потеплеет, атмосферный фронт принесет массу теплого воздуха с Атлантики. Установится довольно однородная погода на повышенном фоне температуры (выше нормы на 4−5 градусов)», — комментируют в Уральском УГМС.