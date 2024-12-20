В Челябинской области после ухода снежного циклона резко, но ненадолго, похолодает

Регион в пятницу окажется в промежуточном гребне повышенного атмосферного давления.
Днем 20 декабря облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, образуются слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха минус 7−12, на севере — до 15 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня облачно с прояснением, преимущественно без осадков, минус 7−9.
В семь утра в центре города минус 9, влажность 83%, ветер северный 3 м/с, атмосферное давление 735 мм ртутного столба, в течение дня оно продолжит расти и дойдут практически до нормальных показателей — 743−744 мм.
«Циклон над Челябинской областью, перевалив через горы и быстро заполняясь, уйдет на север Западной Сибири. Над Уралом оформится рельефный барический гребень, в результате чего стихнет ветер, появятся прояснения в облачности — ночь 20 декабря ожидается морозной (минус 12−17), особенно — на севере Свердловской области (до 23−28). Холодной будет и следующая ночь 21 декабря. Днем в субботу значительно потеплеет, атмосферный фронт принесет массу теплого воздуха с Атлантики. Установится довольно однородная погода на повышенном фоне температуры (выше нормы на 4−5 градусов)», — комментируют в Уральском УГМС.