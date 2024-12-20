63 человека спасены из заносов в двух областях Казахстана

В Денисовском районе спасены 59 человек, застрявшие в снежном заносе из-за технически не исправного автобуса на автодороге Карабутак-Костанай. Спасатели эвакуировали и доставили их в с. Денисовка. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.