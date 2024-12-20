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63 человека спасены из заносов в двух областях Казахстана

В Костанайской области спасены и эвакуированы еще 59 человек, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В Денисовском районе спасены 59 человек, застрявшие в снежном заносе из-за технически не исправного автобуса на автодороге Карабутак-Костанай. Спасатели эвакуировали и доставили их в с. Денисовка. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

В области Жетісу сотрудники МЧС спасли 4 человек из снежного плена.

В Алакольском районе на уч. Токты автодороги Ушарал-Достык, из-за ухудшения погодных условий 1 легковой автомобиль попал в снежный занос.

Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на вездеходе Трэкол доставили 4-х человек в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома, избегайте дальних поездок.

МЧС