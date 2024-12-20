63 человека спасены из заносов в двух областях Казахстана

В Денисовском районе спасены 59 человек, застрявшие в снежном заносе из-за технически не исправного автобуса на автодороге Карабутак-Костанай. Спасатели эвакуировали и доставили их в с. Денисовка. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.
В области Жетісу сотрудники МЧС спасли 4 человек из снежного плена.
В Алакольском районе на уч. Токты автодороги Ушарал-Достык, из-за ухудшения погодных условий 1 легковой автомобиль попал в снежный занос.
Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на вездеходе Трэкол доставили 4-х человек в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома, избегайте дальних поездок.