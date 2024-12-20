Эксперты высказались об информации по замене вратарей в ХК «Авангард»

Эксперты и болельщики продолжают обсуждать возможные перемены в составе омского хоккейного клуба. На этот раз — в голкиперском.
По инсайдерской информации автора телеграм-канала «Правый хват» Михаила Зислиса, с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко «Авангард» расставаться не будет. На замены нет времени.
«Что это значит, пока для себя не решил, но продолжаю наблюдение», — написал автор.
Кроме Бердина и Хомченко, в составе «Авангарда» еще два вратаря: Никита Серебряков и Илья Проскуряков. В последнее время на воротах стоит в основном Серебряков.