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Эксперты высказались об информации по замене вратарей в ХК «Авангард»

Они считают, что действующий состав останется в клубе.

Источник: ХК "Авангард"

Эксперты и болельщики продолжают обсуждать возможные перемены в составе омского хоккейного клуба. На этот раз — в голкиперском.

По инсайдерской информации автора телеграм-канала «Правый хват» Михаила Зислиса, с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко «Авангард» расставаться не будет. На замены нет времени.

«Что это значит, пока для себя не решил, но продолжаю наблюдение», — написал автор.

Кроме Бердина и Хомченко, в составе «Авангарда» еще два вратаря: Никита Серебряков и Илья Проскуряков. В последнее время на воротах стоит в основном Серебряков.