«Резиновые квартиры» по всему Казахстану проверит МВД

«Полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги. Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки “резиновых квартир”, с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья».
В ведомстве напомнили об ответственности за проживание без регистрации.
Отмечается, что регистрация по месту жительства полностью автоматизирована. Зарегистрироваться можно тремя способами. Первый способ в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья. Второй — через интернет-портал «электронного правительства», где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие. Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
Предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.
«За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения. За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 13 МРП. За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года — до 20 МРП».