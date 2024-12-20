«Резиновые квартиры» по всему Казахстану проверит МВД

Отмечается, что регистрация по месту жительства полностью автоматизирована. Зарегистрироваться можно тремя способами. Первый способ в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья. Второй — через интернет-портал «электронного правительства», где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие. Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.