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Больницу № 9 эвакуировали в Иркутске

Правоохранители проверили медучреждение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутскую городскую клиническую больницу № 9 эвакуировали утром 20 декабря 2024. Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, в медучреждение поступило сообщение о минировании.

— Оперативные службы выехали на место. Персонал и пациентов вывели на улицу. Осмотрели здание, сообщение оказалось ложным.

Сейчас врачи вернулись на свои рабочие места, больница работает в обычном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что менеджер из Братска отдала мошенникам почти пять миллионов рублей, взятых в кредит. Известно, что аферисты назвались брокерами и предложили дополнительный заработок на криптовалютой бирже.