В Красноярске сауне пригрозили за отказ вернуть предоплату клиентке

В Красноярске сауне «Клеопатра» объявили предостережение за нарушение прав потребителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Жительница Красноярска забронировала номер в сауне и внесла предоплату. Однако, найдя более удачный вариант, она решила отменить бронирование. Но предоплату ей вернуть отказались.
В сауне сослались на правило: «при отмене бронирования предоплата не возвращается». Однако это не соответствует закону о защите прав потребителей.
После вмешательства Роспотребнадзора ситуация была урегулирована. Красноярке вернули деньги. Владельцу сауны объявлено предостережение.
Ранее сообщалось о том, что жительница Красноярска купила в магазине ромовую бабу, но она оказалась с плесенью.