Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске сауне пригрозили за отказ вернуть предоплату клиентке

В сауне сослались на действующее у них правило — «при отмене бронирования предоплата не возвращается».

Источник: Freepik

В Красноярске сауне «Клеопатра» объявили предостережение за нарушение прав потребителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Жительница Красноярска забронировала номер в сауне и внесла предоплату. Однако, найдя более удачный вариант, она решила отменить бронирование. Но предоплату ей вернуть отказались.

В сауне сослались на правило: «при отмене бронирования предоплата не возвращается». Однако это не соответствует закону о защите прав потребителей.

После вмешательства Роспотребнадзора ситуация была урегулирована. Красноярке вернули деньги. Владельцу сауны объявлено предостережение.

Ранее сообщалось о том, что жительница Красноярска купила в магазине ромовую бабу, но она оказалась с плесенью.

права человека