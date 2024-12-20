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Настоящий богатырь родился в Костанайской области

Жительница села Банновка Федоровского района Валентина Жорова родила сына весом ровно пять кг, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По сведениям врачей Федоровской районной больницы, операция прошла успешно, роженица чувствует себя хорошо. Для помощи новорожденному женщина согласилась на кесарево сечение, хотя изначально планировала естественные роды. Богатыря назвали Андреем.

«На последнем УЗИ вес ребенка показал 4250 г. Удивилась тогда, но не думала, что в итоге родится пятикилограммовый малыш».

сказала Валентина Жорова.

Медицинский персонал больницы отмечает, что такой крупный младенец — большая редкость и в их родильном отделении появился впервые.