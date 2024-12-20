Настоящий богатырь родился в Костанайской области

По сведениям врачей Федоровской районной больницы, операция прошла успешно, роженица чувствует себя хорошо. Для помощи новорожденному женщина согласилась на кесарево сечение, хотя изначально планировала естественные роды. Богатыря назвали Андреем.
«На последнем УЗИ вес ребенка показал 4250 г. Удивилась тогда, но не думала, что в итоге родится пятикилограммовый малыш».
Медицинский персонал больницы отмечает, что такой крупный младенец — большая редкость и в их родильном отделении появился впервые.