От −23 до 0: в Башкирии прогнозируются температурные «качели»

В Башкирии в ближайшие дни ожидается нестабильная температура. По словам республиканских синоптиков, значения от столбиков термометров будут скакать от −23 градусов до ноля.
Так, в субботу, 21 декабря, в регионе прогнозируются снегопады, гололед, снежные заносы и накаты на дорогах, сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью опустится до −13,-18°, при прояснениях до −23°, днем −2,-7°.
Характер погоды не изменится и 22 декабря, однако в воскресенье станет значительно теплее.
— Столбики термометров ночью покажут −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°, — заключили в Башгидрометцентре.
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