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Жители Башкирии смогут увидеть «зимний» звездопад

«Зимние» метеоры — Урсиды жители Башкортостана смогут увидеть с 17 по 26 декабря.

Источник: Башинформ

Это рой мелких частиц, сброшенных кометой во время её периодических приближениях к Солнцу. Частицы со скоростью 33 км в секунду влетают в атмосферу Земли и сгорают, образуя метеорный поток Урсиды, максимум действия которого приходится на 22—23 декабря. Ожидается, что в этом году поток достигнет пика активности перед рассветом 22 декабря.

«Урсиды — слабый метеорный поток, дающий в максимуме 10−15 метеоров в час. Наблюдать его можно всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета, поскольку созвездие Малой Медведицы является у нас незаходящим, и радиант потока всегда находится над горизонтом, поднимаясь под утро высоко в небо. Но в этом году наблюдению Урсид в ночь максимума помешает убывающая Луна в фазе последней четверти. Луна взойдет в полночь и будет видна всю оставшуюся ночь», — сообщили в уфимском планетарии.

космос