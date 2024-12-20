Жители Башкирии смогут увидеть «зимний» звездопад

«Урсиды — слабый метеорный поток, дающий в максимуме 10−15 метеоров в час. Наблюдать его можно всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета, поскольку созвездие Малой Медведицы является у нас незаходящим, и радиант потока всегда находится над горизонтом, поднимаясь под утро высоко в небо. Но в этом году наблюдению Урсид в ночь максимума помешает убывающая Луна в фазе последней четверти. Луна взойдет в полночь и будет видна всю оставшуюся ночь», — сообщили в уфимском планетарии.