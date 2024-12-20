Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую пандемию ожидают свердловские медики

Новая пандемия может начаться в мире из-за вируса гриппа птиц, который постоянно мутирует. Об этом заявил эксперт лабораторной диагностики, врач из Свердловской области Александр Соловьев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся на пороге новых проблем. Вирусу достаточно 1−2 мутаций для того, чтобы начать массово инфицировать людей», — сказал Соловьев в эфире ОТВ.

Он считает, что новая пандемия может быть вызвана переориентацией России на сотрудничество с Китаем, Африкой и Востоком. По словам Соловьева, роста тяжелых случаев заболеваемости гриппа избежать не удастся.

Ранее СМИ сообщали, что в Конго десятки людей заразились неизвестной инфекцией и скончались. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями Конго работает над изучением болезни. В Роспотребнадзоре добавили, что держат на контроле информацию о неизвестном заболевании. По официальным данным, заражено более 400 человек, скончался 31.

здоровье