Новую пандемию ожидают свердловские медики

Ранее СМИ сообщали, что в Конго десятки людей заразились неизвестной инфекцией и скончались. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями Конго работает над изучением болезни. В Роспотребнадзоре добавили, что держат на контроле информацию о неизвестном заболевании. По официальным данным, заражено более 400 человек, скончался 31.