Омский губернатор Хоценко подписал соглашение с производителями мороженого

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны договорились вместе работать над повышением уровня развития промышленности и в регионе, и в стране в целом. Менять налоговую «прописку» предприятие, скорее всего, не планирует — по данным ЕГРЮЛ оно по-прежнему зарегистрировано в Москве.