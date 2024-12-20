Омский губернатор Хоценко подписал соглашение с производителями мороженого

В пищевой промышленный кластер региона вошла компания «Юнилевер Русь» —один из крупнейших производителей мороженого в России. Соответсвующее соглашение подписали губернатор Виталий Хоценко и гендиректор ООО «Юнилевер Русь» Елена Тябутова.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны договорились вместе работать над повышением уровня развития промышленности и в регионе, и в стране в целом. Менять налоговую «прописку» предприятие, скорее всего, не планирует — по данным ЕГРЮЛ оно по-прежнему зарегистрировано в Москве.
Напомним, ранее учредителем компании являлся транснациональный холдинг Unilever. В этом году российскую часть бизнеса выкупил холдинг «Арнест».