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Омский губернатор Хоценко подписал соглашение с производителями мороженого

В пул омских пищевиков теперь будет входить крупнейшая федеральная компания «Юнилевер Русь».

Источник: Комсомольская правда

В пищевой промышленный кластер региона вошла компания «Юнилевер Русь» —один из крупнейших производителей мороженого в России. Соответсвующее соглашение подписали губернатор Виталий Хоценко и гендиректор ООО «Юнилевер Русь» Елена Тябутова.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны договорились вместе работать над повышением уровня развития промышленности и в регионе, и в стране в целом. Менять налоговую «прописку» предприятие, скорее всего, не планирует — по данным ЕГРЮЛ оно по-прежнему зарегистрировано в Москве.

Напомним, ранее учредителем компании являлся транснациональный холдинг Unilever. В этом году российскую часть бизнеса выкупил холдинг «Арнест».