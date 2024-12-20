Роспотребнадзор Башкирии предупредил о появлении в республике свиного гриппа

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по данным мониторинга за циркуляцией вирусов, наряду с ковидом и риновирусами появился вирус гриппа. Доминирует тип А (H1N1), его еще называют свиным гриппом, что характерно для начала сезона.