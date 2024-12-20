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Роспотребнадзор Башкирии предупредил о появлении в республике свиного гриппа

Вирусы гриппа появились на территории Башкирии.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по данным мониторинга за циркуляцией вирусов, наряду с ковидом и риновирусами появился вирус гриппа. Доминирует тип А (H1N1), его еще называют свиным гриппом, что характерно для начала сезона.

«За последнюю неделю в республике зарегистрировано 24,6 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, из которых доля детского населения составляет 48,6%. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 1,8%», — проинформировали в ведомстве.

Специалисты напомнили, что снизить риск заражения респираторными инфекциями помогут надежные и проверенные меры профилактики: использование масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми и проветривание помещений.

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