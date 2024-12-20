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Полиция назвала самые криминальные районы Новосибирской области и города

Больше всего новосибирцы занимаются кражами и мошенничеством.

Источник: Freepik

Полиция подсчитала количество совершенных преступлений за 9 месяцев 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области и выявила самые криминальные районы региона. Об этом ГУ МВД Новосибирской области рассказали изданию VN.ru в ответе на письменный запрос.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году уровень преступности в Новосибирске снизился на 16,3%.

По информации ведомства, наибольшее количество преступлений зарегистрировали в Ленинском районе (на 23,3% меньше, чем в прошлом году), на втором месте оказался Октябрьский район (-25,9%), затем Кировский (-2,1%) и Центральный (-23,6%) районы города.

На территории области уровень преступности также снижается, число зарегистрированных правонарушений по региону опустилось на 15%. Самым криминальным оказался Новосибирский район (-10%), следующий Бердск (-15%) и Искитимский район (-4,2%).

Основную долю всех преступлений в Новосибирской области составили посягательства на имущество: кражи и мошенничество.

Валерия ПЛЮСНИНА.