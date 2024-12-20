224 единицы снегоуборочной техники чистят дороги Новосибирска

В Новосибирске на уборку улиц утром 20 декабря вышло 224 единицы снегоуборочной техники. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Специалисты продолжают расчищать город от осадков.
Работы идут на следующих участках: Ипподромской, Гоголя, Фабричной, Георгия Колонды, Кедровой, Забабурова, Фасадной, Колхидской, Оловозаводской, Сибиряков-Гвардейцев, Ученической, Героев Революции, Первомайской, Тюленина, Волочаевской, Трикотажной, Кирова, Чехова, Пролетарской, Полевой, Шатурской, Ветлужской, на территории многофункциональной ледовой арены и в Пашино.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что синоптики опровергли похолодание до −45 градусов в Новосибирске. Сильных морозов ждать не стоит.