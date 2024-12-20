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В Шелехове защитили права многодетных семей на получение маткапитала

Женщины получили отказ в предоставлении выплаты из-за отсутствия постоянной регистрации.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители защитили права многодетных семей из Шелехова на получение материнского капитала. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Женщины, родившие третьего ребенка, получили отказ в предоставлении меры социальной поддержки в виде выплаты регионального маткапитала. Основанием стало отсутствие постоянной регистрации по месту жительства на территории Приангарья.

— Тогда прокуратура направила исковые заявления. Доказывали, что родители живут в регионе не менее года к моменту рождения третьего ребенка. Шелеховский городской суд требования удовлетворил, — уточнили в ведомстве.

После этого четыре семьи получили деньги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вынесли приговор четырем браконьерам, которые застрелили семь косуль и причинили природному фонду ущерб на 280 тысяч.