В Шелехове защитили права многодетных семей на получение маткапитала

Правоохранители защитили права многодетных семей из Шелехова на получение материнского капитала. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Женщины, родившие третьего ребенка, получили отказ в предоставлении меры социальной поддержки в виде выплаты регионального маткапитала. Основанием стало отсутствие постоянной регистрации по месту жительства на территории Приангарья.
— Тогда прокуратура направила исковые заявления. Доказывали, что родители живут в регионе не менее года к моменту рождения третьего ребенка. Шелеховский городской суд требования удовлетворил, — уточнили в ведомстве.
После этого четыре семьи получили деньги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вынесли приговор четырем браконьерам, которые застрелили семь косуль и причинили природному фонду ущерб на 280 тысяч.