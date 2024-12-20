ГАИ Башкирии будет проводить до 9 января операцию против пьяных водителей

В новогодние праздники ГАИ Башкирии проведет на территории республики рейды «Трезвый водитель». Она будет идти с сегодняшнего дня до 9 января. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Цель мероприятий, как объяснил в своей публикации руководитель дорожной полиции республики, заключается в профилактике нарушений правил дорожного движения, в особенных тех, что связаны с управлением транспортом в пьяном состоянии. Инспекторы будут проводить массовые проверки в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.
В своей публикации Севастьянов призвал всех водителей не ПДД, так как последствия пьяной езды могут быть очень плачевными. По данным ГАИ, в этом году с января по ноябрь на дорогах Башкирии зарегистрировано 326 ДТП, в которых 88 человек погибли и 419 получили различные травмы.
В своем посте главный госавтоинспектора республики также заявил, что, если гражданин стал свидетелем того, что транспортом управляет пьяный водитель, то об этом можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии — 8 (347) 279−32−92, а также Telegram-боту GIBDDRB_02bot.
— Все сообщения анонимные. Не оставайтесь равнодушными. Возможно, вы спасете чью-то жизнь, — заверил Владимир Севастьянов.
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