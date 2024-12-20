ГАИ Башкирии будет проводить до 9 января операцию против пьяных водителей

В своей публикации Севастьянов призвал всех водителей не ПДД, так как последствия пьяной езды могут быть очень плачевными. По данным ГАИ, в этом году с января по ноябрь на дорогах Башкирии зарегистрировано 326 ДТП, в которых 88 человек погибли и 419 получили различные травмы.