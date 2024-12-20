Омский ХК «Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Омский хоккейный клуб «Авангард» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика». Матч прошел на выезде в четверг, 19 декабря. Счет игры 4:3 в пользу омской команды. Победная шайба встречи на счету Наиля Якупова, который забил её в овертайме.