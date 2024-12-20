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Омский ХК «Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу омичей.

Источник: Аргументы и факты

Омский хоккейный клуб «Авангард» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика». Матч прошел на выезде в четверг, 19 декабря. Счет игры 4:3 в пользу омской команды. Победная шайба встречи на счету Наиля Якупова, который забил её в овертайме.

Нынешняя победа стала для омичей четвёртой по счёту подряд. «Авангард» занимает восьмую строчку турнирной таблицы на востоке.

Следующая игра «Авангарда» состоится уже в субботу, 21 декабря. Противостоять омичам будет тольяттинская «Лада».

Ранее мы писали, что главный тренер «Авангарда» покинул Омск.

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