Мэр Омска Шелест рассказал об уборке омских дорог после мощного снегопада

Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Сегодня, 20 декабря, до утреннего часа пик дорожная техника вышла для повторного прометания. Также с помощью мини-техники начата очистка тротуаров.
Напомним, что накануне Омск накрыл мощный снегопад. В связи с этим были усилены меры по очистке улиц. После пика снегопада дорожники промели и выполнили обработку проезжей части. Работы продолжались и в ночное время. Особое внимание было уделено основным дорогам, мостам и путепроводам.
Днём снег будут вывозить с улиц Крупской, Шаронова, Бородина, Красногвардейской, Орджоникидзе, 7-й Северной, Герцена и других. Всего в дневную смену на дорогах будет задействовано более 150 единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, 190 рабочих уже приступили к ручной уборке снега. В первую очередь они приведут в надлежащий вид остановки и пешеходные переходы. Также при необходимости будет выполнена противогололёдная обработка.
Сейчас в Омске установилась тёплая погода, что способствует быстрому образованию наледи и снежного наката. А это, в свою очередь, может привести к аварийно-опасным ситуациям. Дорожные службы совместно с контролирующими органами делают всё, чтобы этого избежать. Омичей просят проявить понимание, быть осторожными и внимательными на городских дорогах.