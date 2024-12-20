Мэр Омска Шелест рассказал об уборке омских дорог после мощного снегопада

Сейчас в Омске установилась тёплая погода, что способствует быстрому образованию наледи и снежного наката. А это, в свою очередь, может привести к аварийно-опасным ситуациям. Дорожные службы совместно с контролирующими органами делают всё, чтобы этого избежать. Омичей просят проявить понимание, быть осторожными и внимательными на городских дорогах.