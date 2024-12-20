Сборы на клининг в школе прокомментировала мэрия Новосибирска

Родители учеников жалуются на то, что их попросили сдать на клининговую уборку в одной из школ Дзержинского района. Об этом одна из мам рассказала «КП-Новосибирск».
Отмечается, что в январе учебное заведение закроют на ремонт, а детей переведут в другую школу.
«17 декабря было собрание, на котором сказали, что нужно убрать строительную пыль своими силами», — портал цитирует собеседницу.
Женщина указала, что родительский комитет решил скинуться на клининг.
«Мы сдали по 250 рублей и передали учителю», — портал цитирует собеседницу.
А после, утверждает родительница, она нашла отзывы других новосибирцев, которые писали: деньги на уборку были выделены, но якобы куда-то исчезли.
«КП-Новосибирск» опубликовал комментарий мэрии по данной ситуации. Там сослались на администрацию школы и ответили: родители сами решили сложиться на клининг, классный руководитель ничего не собирала. При этом сказано, что обращений от родителей не поступало.