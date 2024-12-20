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Осадки и до +7°С обещают синоптики на пятницу в Беларуси

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается по Беларуси в пятницу, об этом сообщили в Белагидромете.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

На большей части территории страны дожди, днем по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2.. +7°С.

Прогноз погоды по регионам

В Витебске, Могилеве и Гомеле в пятницу термометры покажут +3..+5°С. В Витебске и Могилеве ожидается западный ветер силой 5−10 м/с, временами возможен дождь — вероятность осадков достигает 80−90%. В Гомеле — кратковременный дождь, вероятность выпадения осадков составляет 70−80%, ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Минске температура будет на градус выше и составит +4..+6°С. Ожидается преобладание облачной погоды, временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер западный, 5−10 м/с.

Еще теплее будет в Бресте, где воздух прогреется до +5..+7°С. В областном центре прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер западный, 5−10 м/с.

В Гродно термометры температура будет в пределах +6..+7°С. Будет облачная с прояснениями погода, также с вероятностью 30−40% возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5−10 м/с.