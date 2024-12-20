Осадки и до +7°С обещают синоптики на пятницу в Беларуси

На большей части территории страны дожди, днем по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +2.. +7°С.
Прогноз погоды по регионам
В Витебске, Могилеве и Гомеле в пятницу термометры покажут +3..+5°С. В Витебске и Могилеве ожидается западный ветер силой 5−10 м/с, временами возможен дождь — вероятность осадков достигает 80−90%. В Гомеле — кратковременный дождь, вероятность выпадения осадков составляет 70−80%, ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Минске температура будет на градус выше и составит +4..+6°С. Ожидается преобладание облачной погоды, временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер западный, 5−10 м/с.
Еще теплее будет в Бресте, где воздух прогреется до +5..+7°С. В областном центре прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер западный, 5−10 м/с.
В Гродно термометры температура будет в пределах +6..+7°С. Будет облачная с прояснениями погода, также с вероятностью 30−40% возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5−10 м/с.