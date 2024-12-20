Михаил Меркулов назначен на должность гендиректора Иркутского планетария

В Иркутском планетарии сменился собственник. Помимо этого стало известно, что новым генеральным директором назначен Михаил Меркулов, он вступил в должность 18 декабря 2024.
— Я работал в планетарии около 10 лет назад. Получается, что сейчас вернулась старая команда, — поделился Михаил Меркулов в разговоре с КП-Иркутск.
Евгения Скареднева, которая также покинула пост пресс-секретаря, рассказала, что бывший гендиректор Павел Никифоров продолжит проводить наблюдения космоса на Глубокой. Сохранятся различные общественные проекты: «Телескопы для всех», вечера тротуарной астрономии, Областной астрономический фестиваль и районные фестивали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском театре народной драмы прошел утренник для детей бойцов СВО. В сопровождении родителей мероприятие посетили 95 ребят. Юные зрители увидели музыкальный спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу», а после приняли участие в игровой программе.