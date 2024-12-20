Основатель кадетского училища возглавил пермский ДОСААФ

Сергей Каменев является основателем кадетского училища Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале 2023 года господин Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. Во время руководства школы произошел скандал: в сентябре 2023 года в соцсетях появилась фотография, на которой видно, как Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Департамент образования Перми провел проверку в отношении директора, по итогам проверки господин Каменев получил выговор.