Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию

Изначально корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй — через полгода после этого.