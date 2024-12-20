Число ДТП и их жертв снизилось в Казахстане

В целях повышения качества подготовки водителей в Казахстане были введены значительные изменения. Исключены самоподготовка и онлайн обучение, что позволяет повысить контроль за процессом. Все автошколы и курсанты теперь регистрируются в единой информационной системе МВД, что исключает возможность подделки свидетельств. Работа по переходу на электронные свидетельства об окончании курсов обучения и медицинские заключения, которые теперь будут выдаваться в электронном формате Министерством здравоохранения, также активно продолжается.