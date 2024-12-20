В Перми на улице Монастырской планируют вернуть двухстороннее движение

Одностороннее движение на ул. Монастырской в сторону вокзала «Пермь-2» действует от Комсомольского пр. до ул. Дзержинского. Идею возвращения двухстороннего движения на участке протяженностью 1,6 км выдвинуло краевое министерство транспорта.