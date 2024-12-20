В Перми на улице Монастырской планируют вернуть двухстороннее движение

В Перми на участке улицы Монастырской планируют вернуть двухстороннее движение. Одностороннее движение городские власти ввели 20 лет назад.
Одностороннее движение на ул. Монастырской в сторону вокзала «Пермь-2» действует от Комсомольского пр. до ул. Дзержинского. Идею возвращения двухстороннего движения на участке протяженностью 1,6 км выдвинуло краевое министерство транспорта.
Главной мотивацией решения ведомства является масштабная жилая застройка на Слудской горке Перми, развитие гостиничного бизнеса и появление третьего моста через Каму с выходом на ул. Монастырскую.