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В Самаре зажгли новогоднюю елку на площади Куйбышева

В Самаре продолжают активно готовиться к предстоящим праздникам.

Источник: соцсети

В Самаре местные жители и подрядные организации продолжают активно готовится к приближающемуся Новому году. На главной площади областной столицы зажгли новогоднюю ёлку.

Ярким видео поделился городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, на площади Куйбышева уже установили основные конструкции с ёлками и ледяные скульптуры, которые огородили забором.

Напомним, также в городе продолжается организация локаций для массового зимнего отдыха. Традиционно подрядные организации проводят заливку ледовых катков. В этом году в Самаре планируют подготовить 116 ледовых площадок.