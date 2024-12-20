В Самаре зажгли новогоднюю елку на площади Куйбышева

В Самаре местные жители и подрядные организации продолжают активно готовится к приближающемуся Новому году. На главной площади областной столицы зажгли новогоднюю ёлку.
Ярким видео поделился городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, на площади Куйбышева уже установили основные конструкции с ёлками и ледяные скульптуры, которые огородили забором.
Напомним, также в городе продолжается организация локаций для массового зимнего отдыха. Традиционно подрядные организации проводят заливку ледовых катков. В этом году в Самаре планируют подготовить 116 ледовых площадок.