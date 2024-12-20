Зимнее солнцестояние: даты, приметы и запреты

По ее словам, этот период символизирует возрождение и обновление, когда Солнце начинает свой путь к увеличению дня.
«Исторически этот период был окружен ритуалами, направленными на умиротворение духов и встречу нового света. В древности, например, викинги праздновали Йоль, разжигая огромные костры для приглашения Солнца обратно. В русской традиции существует обряд “Кладка поленницы”, во время которого люди собирались вместе, чтобы отпраздновать начало нового цикла».
По словам Королёвой, лучше всего провести время с близкими, зажечь свечи и подарить подарки.
«Не следует нарушать гармонию — важно избегать конфликтов и споров, чтобы привлечь позитивную энергию в новый год. Солнцестояние в декабре также является временем глубокой связи с природой».
Также это время саморефлексии и личного роста. Полезно делиться с близкими планами на будущее и загадывать желания.
Влияние на человека
В этот период физически организм начинает адаптироваться к уменьшению солнечного света, что может вызывать нехватку витамина D и изменение биоритмов. По словам Королёвой, люди часто чувствуют себя уставшими или подавленными, но это естественно — как природа «отдыхает», так и мы должны замедлиться.
«Однако с каждым днем после зимнего солнцестояния свет начинает возвращаться, принося с собой надежду, обновление и новые жизненные силы, что, в свою очередь, способствует эмоциональному подъему и чувству гармонии».
Астрологи связывают период зимнего солнцестояния с энергиями знака Козерога, отличающегося целеустремленностью, дисциплиной и мудростью. Эзотерик отметила, что это время учит нас брать ответственность за свою жизнь и строить прочные планы на будущее.
Приметы и запреты
День зимнего солнцестояния считается лучшим временем для украшения новогодней ели, но делать это нужно с умом, вешая на ветви не простые игрушки, а символы своей мечты, привлекая в дом финансы, любовь и счастье. Наряжая елку, нельзя думать о плохом, вообще лучше не допускать скверных мыслей в этот период.
В ночь с 21 на 22 декабря не принято шуметь, ее стоит провести в покое, чтобы избежать визита злых духов. Период зимнего состояния можно использовать для осмысления себя и своего жизненного пути — подвести итоги и задуматься о планах на будущее.
Рекомендуется не давать и не брать в долг, ссориться или проводить время в полном одиночестве. Имеющиеся долги лучше вернуть до зимнего солнцестояния. Чистыми должны быть не только мысли, но и тело, поэтому лучше принять душ с самого утра и надеть свежую одежду. Также стоит избегать алкоголя и вредной пищи.
Приметы о погоде:
- Ясная погода в этот период говорит о снежной и морозной зиме.
- Если хорошая и солнечная погода установилась во время зимнего солнцестояния, она продержится до Святок — 6 января.
- Пасмурное небо и ветер предвещают теплую и мягкую зиму.
- Иней на деревьях — к богатому урожаю в будущем году.
- Погода в день зимнего солнцестояния повторится на Новый год.
- Ясное небо — 31 декабря будет морозным, пасмурно — жди оттепель на Новый год.
А о том, как сложится 20 декабря для разных знаков зодиака в плане отношений, можно почитать здесь.