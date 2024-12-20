Зимнее солнцестояние: даты, приметы и запреты

Во многих культурах зимнее солнцестояние является важным событием. В этом году оно состоится с 21 по 25 декабря. В это время будет самый короткий день и самая длинная ночь в году. Эзотерик Майя Королёва рассказала, что нельзя делать в эти дни, а что нужно сделать обязательно, сообщает Zako.