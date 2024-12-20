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Свиной грипп стал доминировать среди инфекций, которыми сейчас болеют в Башкирии

Жители Башкирии стали массово заболевать свиным гриппом.

Источник: Комсомольская правда

Свиной грипп стал доминировать среди инфекций, которыми сейчас болеют в Башкирии. В Роспотребнадзоре республики утверждают, что это характерно для начала сезона.

За минувшие семь дней в регионе зарегистрировали 24,6 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, доля детей-пациентов — 48,6%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 1,8%.

Как отмечают специалисты, снизить риск заражения ОРВИ можно с помощью ношения масок в общественных местах, мытья рук с мылом, избегания контактов с больными людьми и регулярного проветривания помещений.

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