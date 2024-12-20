Мэрия Челябинска выделила 65 млн рублей на продолжение благоустройства набережной в Чурилово

Победителю торгов предстоит сделать спуск к воде от дома № 73 по улице 2-я Эльтонская до Чуриловского пляжа со стороны улицы Черничной. Сейчас подходы к воде находятся в запущенном состоянии, они заросли бурьяном и представляют опасность. Также на этой территории сделают прогулочную зону и автопарковку, для этого заменят асфальтобетонное покрытие. Кроме того, там появится уличное освещение.
Согласно технической документации, подрядчику также предстоит обустроить контейнерную площадку, установить три биотуалета и указатели. В рамках озеленения высадят по десять елей и лип, 48 шаровидных ив, 45 рябин и 32 черёмухи. Кроме того, сделают цветники и газон.
Работы на объекте должны выполнить до 1 августа.
В этом году завершился первый этап благоустройства набережной в микрорайоне Чурилово. Подрядчик сделал тротуарную сеть, обустроил освещение, установил современные детские и спортивные комплексы, скамейки и урны. Однако сдать вовремя объект он не смог, сроки перенесли на ноябрь.
Новую набережную в Челябинске создают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство общественных пространств в Челябинске в 2025 году направят 350 миллионов рублей. Территории определены по итогам всероссийского голосования. Какие скверы преобразятся в следующем году, мы рассказывали здесь.
В городе также выбирают подрядчиков для благоустройства сквера у кардиоцентра, на который готовы потратить 68 миллионов рублей, создания в Металлургическом районе нового сквера с площадкой для паркура и батутом за 33,6 миллиона рублей. Продолжат благоустраивать и пешеходную зону улицы Свободы. За работы подрядчикам готовы заплатить почти 53,5 миллиона рублей. Кроме того, продолжится обновление сквера на улице Молодогвардейцев. Работы по благоустройству будут проводить в центральной и левой части общественной территории. На эти цели выделили более 40 миллионов рублей.