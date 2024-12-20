Мэрия Челябинска выделила 65 млн рублей на продолжение благоустройства набережной в Чурилово

В городе также выбирают подрядчиков для благоустройства сквера у кардиоцентра, на который готовы потратить 68 миллионов рублей, создания в Металлургическом районе нового сквера с площадкой для паркура и батутом за 33,6 миллиона рублей. Продолжат благоустраивать и пешеходную зону улицы Свободы. За работы подрядчикам готовы заплатить почти 53,5 миллиона рублей. Кроме того, продолжится обновление сквера на улице Молодогвардейцев. Работы по благоустройству будут проводить в центральной и левой части общественной территории. На эти цели выделили более 40 миллионов рублей.