В Пермском крае 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния

Жители Пермского края 21 декабря станут свидетелями очень важного астрономического явления — прихода зимнего солнцестояния и начала астрономической зимы. Пермяков ждет самый короткий световой день и самая длинная ночь.
В Пермском планетарии назвали точное время начала зимнего солнцестояния — 21 декабря в 14:20. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса Земли.
В северном полушарии планеты 21 декабря наступит астрономическая зима, а в южном полушарии — лето. В Перми Солнце взойдет над горизонтом в 10:10 и зайдет в 16:23.
Термин «солнцестояние» связан с высотой полуденного Солнца над горизонтом, когда она в течение нескольких дней почти не изменяется. Небесное светило словно стоит на месте.
После зимнего солнцестояния долгота дня начнет увеличиваться на сотые доли секунды — незаметно, но ближе к весне.