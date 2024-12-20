В ДВФУ хотят запустить производство тест-полосок для диабетиков

На пилотной площадке Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) планируют запустить производство систем контроля уровня глюкозы в крови и диабетических тест-полосок. Этим займётся компания «Медфарм», ставшая первым резидентом ИНТЦ «Русский».
По информации пресс-службы ДВФУ, предприятие полного цикла намерено обеспечить российский рынок качественными и доступными медицинскими изделиями, что позволит снизить зависимость от зарубежных поставок.
Согласно данным Минздрава РФ, в стране проживают более пяти миллионов человек с сахарным диабетом. Для них важно регулярно следить за уровнем сахара в крови, чтобы избежать осложнений. Глюкометры помогают пациентам быстро и самостоятельно контролировать своё здоровье.
«Медфарм» сообщает, что новое производство позволит российским пациентам с диабетом получать недорогие и качественные тест-полоски отечественного производства. Компания также планирует использовать научные разработки и исследования ДВФУ для улучшения своей продукции.
«Развитие инфраструктуры университета, включая строительство второй очереди кампуса и ИНТЦ “Русский”, позволит создать к 2030 году на Дальнем Востоке центр технологического развития, который станет двигателем прогресса для всей страны», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова подчеркнула, что объём рынка тест-полосок в России оценивается в 17,8 миллиарда рублей. Это подтверждает высокий потенциал для дальнейшего роста. По её словам, сотрудничество с «Медфарм» поможет создать современную и эффективную медицинскую среду, что соответствует целям национальных проектов.
На производственной площадке компании будет создано 120 рабочих мест. Кроме того, появится корпоративный центр обучения, где молодые специалисты и люди старшего возраста смогут получить практические навыки и повысить квалификацию для дальнейшей работы на предприятии.
«Медфарм» уже разработала уникальную технологию производства тест-полосок с использованием ферментов GOD и GDH-FAD. Компания продолжает совершенствовать качество своей продукции, чтобы соответствовать высоким стандартам.