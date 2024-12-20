В ДВФУ хотят запустить производство тест-полосок для диабетиков

Согласно данным Минздрава РФ, в стране проживают более пяти миллионов человек с сахарным диабетом. Для них важно регулярно следить за уровнем сахара в крови, чтобы избежать осложнений. Глюкометры помогают пациентам быстро и самостоятельно контролировать своё здоровье.