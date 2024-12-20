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Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая

В Алматы сегодня, 20 декабря 2024 года, в 19:00 состоится зажжение всех 80 елок мегаполиса. Торжественная церемония зажжения главной елки, высота которой составляет 25 м, пройдет на площади им. Абая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Как проинформировали в городском акимате, для оформления главной елки использовано 6 км гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

«До зажжения елки, с 18:00, перед Дворцом Республики в честь праздника будет представлено грандиозное шоу “8 чудес Алматы — волшебство для всей семьи!”. На сцене выступят звезды эстрады — Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа “Альфа”, Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа “Астра”, Адиль и Малика Yes».

Пресс-служба акимата Алматы.

Жителей и гостей города, посетивших площадь им. Абая, будут встречать карета Золушки, Пряничный человек и другие сказочные персонажи-МАФы (малые архитектурные формы).

А масштабные и яркие фотозоны, сверкающие фонтаны и другие инсталляции создадут незабываемую праздничную атмосферу, где каждый сможет сделать памятные фотографии и снять новогоднее видео.

Кроме того, на площади Абая с 20 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будет работать главная новогодняя ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, сувениры и новогодние игрушки.

В акимате южной столицы отметили, что торжественные мероприятия с 18:00 также пройдут в каждом из восьми районов:

  • в Алатауском районе — на территории Театра традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6);
  • в Алмалинском районе — на территории Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (пр. Абылай хана, 38);
  • в Ауэзовском районе — на территории Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22);
  • в Бостандыкском районе — на площади КЦДС «Атакент» (на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова);.
  • в Медеуском районе — на территории ТРЦ Dostyk Plaza и пр. Достык, 85а/1;
  • в Наурызбайском районе — на площади Амфитеатра (мкр. Шугыла, 347);
  • в Турксибском районе — на территории Дома школьников № 6 (пр. Сейфуллина, 13/1);
  • в Жетысуском районе — Арбат в мкр. Айнабулак (на пересечении улиц Макатаева и Жумабаева).

туризм и отдых