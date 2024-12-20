Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая

Как проинформировали в городском акимате, для оформления главной елки использовано 6 км гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.
«До зажжения елки, с 18:00, перед Дворцом Республики в честь праздника будет представлено грандиозное шоу “8 чудес Алматы — волшебство для всей семьи!”. На сцене выступят звезды эстрады — Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа “Альфа”, Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа “Астра”, Адиль и Малика Yes».
Жителей и гостей города, посетивших площадь им. Абая, будут встречать карета Золушки, Пряничный человек и другие сказочные персонажи-МАФы (малые архитектурные формы).
А масштабные и яркие фотозоны, сверкающие фонтаны и другие инсталляции создадут незабываемую праздничную атмосферу, где каждый сможет сделать памятные фотографии и снять новогоднее видео.
Кроме того, на площади Абая с 20 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будет работать главная новогодняя ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, сувениры и новогодние игрушки.
В акимате южной столицы отметили, что торжественные мероприятия с 18:00 также пройдут в каждом из восьми районов:
- в Алатауском районе — на территории Театра традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6);
- в Алмалинском районе — на территории Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (пр. Абылай хана, 38);
- в Ауэзовском районе — на территории Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22);
- в Бостандыкском районе — на площади КЦДС «Атакент» (на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова);.
- в Медеуском районе — на территории ТРЦ Dostyk Plaza и пр. Достык, 85а/1;
- в Наурызбайском районе — на площади Амфитеатра (мкр. Шугыла, 347);
- в Турксибском районе — на территории Дома школьников № 6 (пр. Сейфуллина, 13/1);
- в Жетысуском районе — Арбат в мкр. Айнабулак (на пересечении улиц Макатаева и Жумабаева).