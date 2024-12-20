Дмитрий Губерниев возмутился плохой уборкой снега с улиц Чайковского

«Заходишь в любой двор, а дороги здесь вообще не пробовали чистить. Везде так — не пройти и не проехать. Центр города — чистенько, убрано. Всё вроде бы хорошо, подсветочка, красиво. А дальше… Это что такое вообще, “конь не валялся”? Мэрия Чайковского, ау! Какого хрена?! Ощетинились, и вперед на уборку снега!», — отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Губерниев.