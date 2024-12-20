Дмитрий Губерниев возмутился плохой уборкой снега с улиц Чайковского

Пермский край с 20 по 22 декабря будет принимать третий этап Кубка Содружества по биатлону. В Чайковский приедут сильнейшие биатлонисты из России и Беларуси. Накануне соревнований по улицам города прошелся известный блогер и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Его возмутили плохая уборка снега, бездействие местных властей и слабая популяризация спорта.
«Заходишь в любой двор, а дороги здесь вообще не пробовали чистить. Везде так — не пройти и не проехать. Центр города — чистенько, убрано. Всё вроде бы хорошо, подсветочка, красиво. А дальше… Это что такое вообще, “конь не валялся”? Мэрия Чайковского, ау! Какого хрена?! Ощетинились, и вперед на уборку снега!», — отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Губерниев.
Спустя несколько часов он сменил гнев на милость: «Друзья, я плачу! Ближе к ночи пришла техника и мешает всем спать! Главное — чистят снег! Совпадение? Не думаю, вот что телеграм-канал животворящий делает! Надеюсь, никого не разбудили…».
А еще большой вопрос у Дмитрия Губерния вызвало отношение властей к стартующему Кубку Содружества и его анонсированию. Известный телекомментатор удивился, что многие жители Чайковского не знают, что у них в городе будет проходить столь масштабное спортивное событие.
«Вот и ответ на вопрос, почему у нас страна неспортивная», — говорит Дмитрий.
Кубок Содружества по биатлону стартует 20 декабря мужской и женской спринтерскими гонками. Дмитрий Губерниев приглашает всех любителей биатлона на канал «Матч ТВ», где в 09:00 по Москве он начнет прямой эфир из Чайковского.