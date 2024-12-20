Тарасова назвала придурками некоторых фигуристов на Чемпионате РФ в Омске

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая сейчас находится в Омске на Чемпионате России по фигурному катанию, резко высказалась о спортсменах, пишет «Чемпионат».
Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев перекатали по времени. Татьяна Тарасова удивилась этому, заметив, что спортсмены участвуют в соревнованиях не первый раз, чтобы перекатывать номер, да ещё и при этом разговаривать.
«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, ещё и разговаривает», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
В итоге за свой прокат Мухортова и Евгеньев получили на один балл меньше, чем могли бы. Результат составил 72,52 балла.
Ранее мы сообщали, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга вышли в победители короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию-2025. Мероприятие началось в Омске в четверг, 19 декабря. Пара набрала 82,95 балла.