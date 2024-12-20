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Осиямо и Азарий: ЗАГС озвучил самые редкие имена новорожденных в Башкирии

В Башкирии назвали самые популярные и редкие имена новорожденных.
Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в Башкирии.

Согласно данным на 19 декабря, в республике родилось 558 мальчиков по имени Амир и 437 девочек, которых нарекли Аминами. Как также следует из статистики, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Тимурами (351), Артемами (348), Марками (346) и Эмирами (331), а девчонок — Софиями (379), Эмилиями (370), Евами (367) и Аринами (351).

Самыми редкими именами у новорожденных стали: у мальчиков — Азарий, Риян, Муслихидин, Динияз, Абусаёд, у девочек — Осиямо, Неслихан, Ранэль, Руа, Ынйыгуль.

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