Три нижегородских университета вошли в число лучших в мире

ННГУ им. Лобачевского, Приволжский исследовательский медуниверситет и Мининский университет из Нижнего Новгорода вошли в число лучших в мире по версии глобального агрегированного рейтинга, сообщается на сайте best-edu.
Среди нижегородских вузов выше всего в рейтинге оказался ННГУ — его включили в 5% лучших в мире. В число 10% лучших вошли Мининский университет и ПИМУ.
Всего в рейтинге — почти 4 тысячи учреждений со всего мира, в том числе 156 российских. Среди отечественных вузов самое высокое место занял МГУ, попав в 1% лучших в мире.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Мининский вошел в топ‑5 педагогических вузов России по итогам приемной кампании.