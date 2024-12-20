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Три нижегородских университета вошли в число лучших в мире

Среди нижегородских вузов выше всего в рейтинге оказался ННГУ.

Источник: Нижегородская правда

ННГУ им. Лобачевского, Приволжский исследовательский медуниверситет и Мининский университет из Нижнего Новгорода вошли в число лучших в мире по версии глобального агрегированного рейтинга, сообщается на сайте best-edu.

Среди нижегородских вузов выше всего в рейтинге оказался ННГУ — его включили в 5% лучших в мире. В число 10% лучших вошли Мининский университет и ПИМУ.

Всего в рейтинге — почти 4 тысячи учреждений со всего мира, в том числе 156 российских. Среди отечественных вузов самое высокое место занял МГУ, попав в 1% лучших в мире.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Мининский вошел в топ‑5 педагогических вузов России по итогам приемной кампании.

образование
рейтинги