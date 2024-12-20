Воронежские чиновники не хотят ставить памятник лидеру группы «Сектор Газа»

В результате, большинство членов комиссии проголосовали за создание тематического общественного пространства, которое будет включать арт-объект, посвященный группе «Сектор Газа». Инициатору проекта было предложено принять участие в разработке внешнего вида этого пространства совместно с администрацией города. В качестве места реализации проекта был одобрен сквер у ТЭЦ, который отвечает критериям транспортной доступности и наличия парковки, и при этом не находится в густонаселенном жилом районе. В настоящее время ведутся работы по проработке благоустройства выбранной зеленой зоны и созданию концепции ее наполнения с учетом музыкальной тематики группы.