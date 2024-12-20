Воронежские чиновники не хотят ставить памятник лидеру группы «Сектор Газа»

Состоялось заседание комиссии по культурному наследию Воронежа, ключевым вопросом которого стало обсуждение инициативы по созданию памятного места, посвященного группе «Сектор Газа», рассказал мэр Сергей Петрин.
Данная тема вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждалась как в онлайн-пространстве, так и на очных встречах. Заместитель главы администрации по социальной политике Любовь Кулакова провела встречи с представителем общественной организации, предложившим установить памятник Юрию Хою в микрорайоне ВАИ, а также с противниками этой идеи. Для изучения общественного мнения был проведен опрос в социальных сетях.
На заседании комиссии прозвучали различные точки зрения. Часть участников высказалась против создания памятника, ссылаясь на специфику репертуара группы. Вместе с тем, было отмечено, что «Сектор Газа» — это группа, известная далеко за пределами Воронежа, и она прочно ассоциируется с городом. Многие туристы посещают место захоронения Юрия Клинских. Также подчеркивалось, что песня «Туман» стала неофициальным гимном футбольного клуба «Факел», исполняется академическими симфоническими оркестрами, а песни группы звучат в зоне специальной военной операции.
В результате, большинство членов комиссии проголосовали за создание тематического общественного пространства, которое будет включать арт-объект, посвященный группе «Сектор Газа». Инициатору проекта было предложено принять участие в разработке внешнего вида этого пространства совместно с администрацией города. В качестве места реализации проекта был одобрен сквер у ТЭЦ, который отвечает критериям транспортной доступности и наличия парковки, и при этом не находится в густонаселенном жилом районе. В настоящее время ведутся работы по проработке благоустройства выбранной зеленой зоны и созданию концепции ее наполнения с учетом музыкальной тематики группы.