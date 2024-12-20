С 1 января в Красноярске начнет работать новый трамвайный маршрут — он получит номер два и будет возить пассажиров от остановки «КрасТЭЦ» до остановки «Поселок Энергетиков». Как сообщили в администрации города, первый трамвай выйдет на линию в 5:34, а последний — в 23:51.