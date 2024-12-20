С 1 января в Красноярске начнет работать новый трамвайный маршрут — он получит номер два и будет возить пассажиров от остановки «КрасТЭЦ» до остановки «Поселок Энергетиков». Как сообщили в администрации города, первый трамвай выйдет на линию в 5:34, а последний — в 23:51.
Этот маршрут знаком жителям краевого центра еще с советских времен. Однако из-за закрывшихся заводов в начале нулевых он стал невостребованным, а уже в 2015 году его закрыли. Маршрут запустили снова из-за строительства новых микрорайонов.
«Двойка» будет включать 25 остановок: от КрасТЭЦ трамваи будут двигаться по переулку Короткий, через Московскую и Волгоградскую доезжать до «Сибтяжмаша» и далее уходить в микрорайон Энергетиков. Интервал движения — 17 минут.
По маршруту запустят пять трамваев, в том числе новых «Львят».
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